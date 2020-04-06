Hayırsever iş insanından Havza Belediyesi ve Türk Kızılayı'na maske desteği Havzalı hayırsever iş insanı 5 bin maske bağışında bulundu.

Havzalı hayırsever iş insanı 5 bin maske bağışında bulundu.

Yahya Şenkal, ilk olarak bin adet maskeyi Türk Kızılayı İlçe Temsilciliği Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu'na teslim etti.

Çörekçioğlu, Şenkal'a teşekkür ederek, "Teslim aldığımız maskeleri bu süreçte bizlerden yardım talep eden ve ihtiyaç sahibi kişilere vereceğiz, yardım kolileri içinde ulaştıracağız. Sayın Yahya Bey'e bu örnek davranışından ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Şenkal daha sonra 4 bin maskeyi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teslim etti.

Toplum olarak bu salgına karşı birlikte mücadele etmenin önemli olduğunu vurgulayan Şenkal, "Bizler de elimizden geldiğince bu dayanışmanın içinde olmak istedik. Biz bize yeteriz düşüncesi ile 5 bin adet maske tedarik ederek Belediyemiz ve Kızılay'ımıza teslim ettik." diye konuştu.

Belediye Başkanı Özdemir ise Şenkal'a teşekkür ederek, "Halk sağlığını da korumak amacıyla kişisel maske dağıtımına başladık. Böyle zorlu bir süreçte Biz bize yeteriz düsturuyla hareket edip, düşünceli tavrıyla bizleri unutmayan ve çalışmamıza destek veren hayırsever iş adamı Yahya Şenkal'a göstermiş olduğu destek nedeniyle şahsım, Belediyemiz ve halkımız adına teşekkür ederim." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA