Hayırsever İş İnsanından Cevatpaşa Ortaokuluna Kapalı Spor Salonu
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Hayırsever İş İnsanından Cevatpaşa Ortaokuluna Kapalı Spor Salonu

Hayırsever İş İnsanından Cevatpaşa Ortaokuluna Kapalı Spor Salonu
Habermetre - Haberler | Toplum

Cevatpaşa Ortaokulu bahçesine hayırsever iş insanı Sadettin Saran tarafından yaptırılacak kapalı spor salonu için Valilik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda protokol imza töreni düzenlendi.

Cevatpaşa Ortaokulu bahçesine hayırsever iş insanı Sadettin Saran tarafından yaptırılacak kapalı spor salonu için Valilik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda protokol imza töreni düzenlendi.

Protokol imza törenine Vali İlhami AKTAŞ, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve hayırsever iş insanı Sadettin Saran katıldı.

Kapalı spor salonu yapım protokolü Vali İlhami AKTAŞ, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve hayırsever iş insanı Sadettin Saran arasında imzalandı.

Ardından Vali İlhami AKTAŞ, eğitim ve spora verdikleri desteklerden dolayı hayırsever iş insanı Sadettin Saran'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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