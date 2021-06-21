Hayırsever İş İnsanından Cevatpaşa Ortaokuluna Kapalı Spor Salonu

Cevatpaşa Ortaokulu bahçesine hayırsever iş insanı Sadettin Saran tarafından yaptırılacak kapalı spor salonu için Valilik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda protokol imza töreni düzenlendi.