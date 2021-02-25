Hayırsever iş insanından 230 öğrenciye tablet desteği
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Hayırsever iş insanından 230 öğrenciye tablet desteği

25.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:04
Hayırsever iş insanından 230 öğrenciye tablet desteği

İstanbul'da yaşayan Karasulu iş insanı Necdet Yanık, ilçedeki 230 öğrenciye tablet yardımında bulundu.

İstanbul'da yaşayan Karasulu iş insanı Necdet Yanık, ilçedeki 230 öğrenciye tablet yardımında bulundu.

Türk Kızılay Karasu Şubesinde düzenlenen törende tabletler öğrencilere ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan'a teslim edildi.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çok güçlü olduğunu belirterek, 230 öğrenciye ulaşmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Türk Kızılay Karasu Şubesi Başkanı Adem Ekşi de Yanık'a desteğinden dolayı teşekkürlerini ileterek tabletlerin 5 okuldaki 230 öğrenciye dağıtılacağını belirtti.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan ise yapılan bağışla öğrencilere bir kez daha el uzatma fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Turhan, Yanık'a teşekkür ederek, eğitimde kaybedebilecek tek bir öğrencinin olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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