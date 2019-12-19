Hayırsever iş insanı Şerafettin Erbayram vefat etti
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Hayırsever iş insanı Şerafettin Erbayram vefat etti

Bolu'nun tanınmış iş insanı ve hayırseveri Bolu Bağışçılar Vakfı kurucusu, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Şerafettin Erbayram (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:16
Hayırsever iş insanı Şerafettin Erbayram vefat etti

'nun tanınmış iş insanı ve hayırseveri Bolu Bağışçılar Vakfı kurucusu, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Şerafettin Erbayram (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, hayata geçirdiği tarımsal üretim, eğitim ve sosyal konularda gerçekleştirdiği projelerle Bolu'nun önde gelen iş adamları arasında yer alan Şerafettin Erbayram saatlerinde vefat etti.

Erbayram'ın cenazesinin yarın Kalıcı Konutlar Caminde cuma ve öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Cığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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