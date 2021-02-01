Hayırsever iş insanı engellilere tablet hediye etti
01.02.2021 13:06 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:11
Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi'nden detaylar Engellilerden detaylar İş insanı Sait Dervişoğlu'nun tablet dağıtması İş insanı Sait Dervişoğlu'nun konuşması Tabletlere kavuşan engellilerin konuşması ERZURUM - Doğu Anadolu'da yaşamı güçleştiren kar yağışı ve soğuk hava doğaya eşsiz...
Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi'nden detaylar
Engellilerden detaylar
İş insanı Sait Dervişoğlu'nun tablet dağıtması
İş insanı Sait Dervişoğlu'nun konuşması
Tabletlere kavuşan engellilerin konuşması ERZURUM - Doğu Anadolu'da yaşamı güçleştiren kar yağışı ve soğuk hava doğaya eşsiz güzellikler kazandırdı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ