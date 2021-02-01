Hayırsever iş insanı engellilere tablet hediye etti
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Hayırsever iş insanı engellilere tablet hediye etti

01.02.2021 13:06 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:11

Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi'nden detaylar Engellilerden detaylar İş insanı Sait Dervişoğlu'nun tablet dağıtması İş insanı Sait Dervişoğlu'nun konuşması Tabletlere kavuşan engellilerin konuşması ERZURUM - Doğu Anadolu'da yaşamı güçleştiren kar yağışı ve soğuk hava doğaya eşsiz...

Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi'nden detaylar

Engellilerden detaylar

İş insanı Sait Dervişoğlu'nun tablet dağıtması

İş insanı Sait Dervişoğlu'nun konuşması

Tabletlere kavuşan engellilerin konuşması ERZURUM - Doğu Anadolu'da yaşamı güçleştiren kar yağışı ve soğuk hava doğaya eşsiz güzellikler kazandırdı

Hayırsever iş insanı engellilere tablet hediye etti
Hayırsever iş insanı engellilere tablet hediye etti
Hayırsever iş insanı engellilere tablet hediye etti
Hayırsever iş insanı engellilere tablet hediye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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