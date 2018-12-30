Hayırsever İş İnsanı Çocukları Sevindirdi

Van'da hayırsever iş insanı Kurtuluş Akay, ihtiyaç sahibi çocuklara yeni yıl hediyesi olarak kıyafet aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi" kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen 55 çocuk için giyim yardımı yapıldı.

İş insanı Kurtuluş Akay tarafından iş yerine davet edilen çocuklara yeni yıl hediyesi olarak çeşitli kıyafetler verildi.

Akay, yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen çocuklar için yardım yapmak istediğini belirterek, her sene yılbaşı öncesi bu tür faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcı Cahit Eldemir de etkinliğin önemine değinerek, hayırsever iş adamına teşekkür etti.

Kaynak: AA