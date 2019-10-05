Hayırsever iş insanı Çalı'dan eğitime destek

05.10.2019 16:26

İngiltere'de bir firmanın genel müdürlüğünü yürüten Ayşe Çalı, Seferihisar'da aldığı arsayı Milli Eğitim'e bağışladı.

Daha önce Semiha-İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasını yaptıran Çalı, bu kez okul bitişiğindeki 530 metrekarelik arsayı alarak bağış yaptı.

Okul Müdürü Celal Tetik, Çalı'ya teşekkür ederek, "Ayşe Hanım'a ve değerli babası İrfan Bey'e okulumuz adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA