Hayırsever iş insanı Babaoğlu toprağa verildi
Haberler » Güncel » Hayırsever iş insanı Babaoğlu toprağa verildi - Haber

Hayırsever iş insanı Babaoğlu toprağa verildi

Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Yılmaz Babaoğlu toprağa verildi.

14.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:52
Hayırsever iş insanı Babaoğlu toprağa verildi

'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Yılmaz Babaoğlu toprağa verildi.


Babaoğlu'nun cenazesi Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.


Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Babaoğlu'nun cenazesi Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Babaoğlu'nun cenaze namazına Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, daire müdürleri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler