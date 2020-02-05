Hayırsever iş insandan öğrencilere mont ve bot yardımı

05.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:04

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hayırsever iş insanı Metin Koç tarafından öğrencilere mont ve bot yardımı yapıldı.

Yağlıdere Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere hayırsever iş adamı tarafından 300 mont ve bot dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.



Koç'a teşekkür eden Öztürk, "Çocuklarımızın aydınlık geleceği için eğitime yapılan her hizmet ve katkı geleceğe yapılan yatırımdır. İlçemizin insanına, eğitime, bilime ve kültüre hizmet ve katkılarından dolayı ilçemizin yetiştirdiği değerlerden olan iş adamı Sayın Metin Koç'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA