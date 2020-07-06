Hayırsever iş adamının yaptıracağı okulun temeli atıldı
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Hayırsever iş adamının yaptıracağı okulun temeli atıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde büyük bölümü hayırsever iş adamı Yaşar İncesu tarafından yaptırılacak 12 derslikli okulun temeli törenle atıldı.

06.07.2020 20:03 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:32

Bitlis'in Ahlat ilçesinde büyük bölümü hayırsever iş adamı Yaşar İncesu tarafından yaptırılacak 12 derslikli okulun temeli törenle atıldı.

Hayırsever iş adamı Yaşar İncesu tarafından yıllar önce Tunus Mahallesi'nde yaptırılan ve zamanla yıpranan Muzaffer İncesu Ortaokulunu yerine yenisinin inşa edilmesi için temel atma töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Oktay Çağatay, desteğinden dolayı Yaşar İncsu'ya teşekkür ederek, yaptırılan okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kentin derslik başına düşen öğrenci sayısı bakımından iyi durumda olduğunu belirten Çağatay, "İnşaatın kabası bittikten sonra en kısa zamanda 12 derslikli okulumuzu Ahlat'a kazandıracağız. Başta Yaşar İncesu olmak üzere Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Ahlat arka arkaya çok ciddi yatırımlar alıyor. Devletimizin de desteğiyle güzel işler üretiyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da temelini atılacak okulun bin 350 metrekare üzerinde inşa edileceğini, 2 kat ve 12 derslikli oluşacağını söyledi.

Okulun kaba inşaatını hayırsever Yaşar İncesu'nun babası adına yaptırdığını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Geri kalan kısmını bakanlığımız üstlenecek. Başta bugün temelini atacağımız işe müsebbip olan Yaşar İncesu olmak üzere Eren, Kiler, Gencer ve Peker ailelerine, Cemil Özgür'e, Ahmet Mücteba Albayrak'a, İMKB'ye, TOBB'a, Kızılay'a, Milli Piyango'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlimizde hayırseverler tarafından yapılan eğitim yatırımı 387 milyon liradır."

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.

Vali Çağatay, daha sonra Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi'ndeki onarım çalışmalarını inceledi.

Törene, Kaymakam Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, iş adamı Yaşar İncesu'nun yakınları ve bazı kurum amirleri katıldı.

Hayırsever iş adamının yaptıracağı okulun temeli atıldı

Kaynak: AA

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