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Türkiye, İşçi, Ekonomi

Hayırsever iş adamının çağrısı yankı buldu

Hayırsever iş insanı Şahin Kırbıyık, çağrıda bulunarak çalışanları olabildiğince işten çıkartmamak gerektiğini vurguladı.

16.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:21
Hayırsever iş adamının çağrısı yankı buldu

Hayırsever iş insanı Şahin Kırbıyık, çağrıda bulunarak çalışanları olabildiğince işten çıkartmamak gerektiğini vurguladı. Kırbıyık'ın kendi iş yerlerinde yaptığı uygulama bugün TBMM'den geçerek yasalaştı.

Dünyayı saran Korona virüsü sonrasında Türkiye'de alınan önlemlere rağmen işverenlerin büyük bir çoğunluğu bu süreçte işçi çıkarmak zorunda kalmıştı. Hayırsever iş insanı Şahin Kırbıyık ise bir çağrıda bulunarak çalışanları olabildiğince işten çıkartmamak gerektiğini vurguladı. Kırbıyık, kendi işletmelerinde işçileri bir ay ücretli izne gönderdi. İş yerinde tüm dezenfekte koşullarını yerinde getirdikten sonra üretimine devam eden Kırbıyık'ın bu çağrısı tüm ülkede yankı buldu.

TBMM'den geçerek yasalaştı

Kırbıyık'ın kendi iş yerlerinde yaptığı uygulama bugün TBMM'den geçerek yasalaştı. Kırbıyık bu süreçte tüm işverenlerin elini taşın altına koyması gerektiğini, işçi çıkarmanın süreci baltalayacağını ve üreten bir ülke olarak bu türden badireleri atlatırken kenetlenmek gerektiğinin altını çizdi.

Kendi iş yerlerinde işçilerine bir ay ücretli izin vererek diğer iş yerlerine örnek olan Kırbıyık, TBMM'de kabul edilen bu yasa ile yaptığı önerinin ne kadar haklı olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kırbıyık, "Bugüne kadar Korona virüsü konusunda her sosyal katmandan ve yönetim kademelerinden herkes elini taşın altına koydu. Biz büyük bir ülkeyiz. Artık her şey üretebiliyoruz. Üretirken kazandıklarımızın böyle bir dönemde bir kısmını feda etsek hiç bir şey kaybetmeyiz. O yüzden çağrımın karşılık bulmasına çok sevindim açıkçası gurur duydum. Çünkü ben henüz bu virüs yeni ortaya çıktığı andan itibaren bunları söylemiştim. Antalya turizmin başkenti karamsarlığa yer yok, bu yıl müthiş bir sezon bizi bekliyor. Her konuda hazırlıklı olmalıyız" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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