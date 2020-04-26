Hayırsever iş adamından Karasu'da koruyucu ekipman yardımı Sakarya'nın Karasu ilçesinde güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlara koruyucu ekipman yardımı yapıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlara koruyucu ekipman yardımı yapıldı.

Hayırsever iş adamı Hüseyin Urin, Karasu Ortaköy Mahalle Muhtarı İsmet Turan'a ücretsiz dağıtılması için çok sayıda maske, eldiven, kolonya, dezenfektan, sabun ve tulum gönderdi.

Teslim aldığı koruyucu ekipmanları güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlara dağıtan Turan, Urin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA