Hayırsever iş adamından Gergerli öğrencilere tablet desteği
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Hayırsever iş adamından Gergerli öğrencilere tablet desteği

16.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:06
Hayırsever iş adamından Gergerli öğrencilere tablet desteği

Malatyalı hayırsever iş adamı Fırat Vuran, uzaktan eğitimin yapıldığı bugünlerde Gerger'de ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere aldığı 100 adet tableti Vali Mahmut Çuhadar'a teslim etti.

Malatyalı hayırsever iş adamı Fırat Vuran, uzaktan eğitimin yapıldığı bugünlerde Gerger'de ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere aldığı 100 adet tableti Vali Mahmut Çuhadar'a teslim etti.

Vali Mahmut Çuhadar'ın isteğine kayıtsız kalmayan Malatyalı İşadamı Fırat Vuran, Korona virüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitimin yapıldığı Gerger ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere 100 adet tablet desteğinde bulundu.

Bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteğinde bulunan Vuran'a teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, salgın nedeniyle uzaktan eğitimin zorunlu hale gelmesiyle birlikte bilgisayar veya tableti olmayan öğrencilere yapılan bu desteğin hayırseverlerin eğitime verdiği değeri ortaya koyması açısından önemli olduğunu söyledi.

Vali Mahmut Çuhadar, daha sonra Gerger ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere hayırsever işadamı Fırat Vuran tarafından alınan tabletleri Gerger Kaymakamı Emin Kaymak'a teslim etti. - ADIYAMAN

Hayırsever iş adamından Gergerli öğrencilere tablet desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:13:34. #1.14#
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