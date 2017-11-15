Hayırsever İş Adamından Eğitime Destek

Ankaralı iş adamı Ömer Yazgan'ın Van'ın Başkale ilçesinde yaptırdığı iki derslikli okul hizmete girdi.



İlçeye 21 kilometre mesafedeki Kırbalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve 50 öğrencinin eğitim göreceği Kırbalı İlköğretim Okulu törenle hizmete açıldı.



Törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, okul açılışı gibi güzelliklerin herkese nasip olmadığını anlattı.



Zor bir coğrafyada yaşadıklarına vurgu yapan Öztürk, "Bu zorlukları eğitimle aşacağımıza inanıyorum. Eğitim alanında yaptığımız çalışmalara böyle bir katkıda bulanan saygıdeğer Ömer Yazgan ve ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah burada vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı evlatlar yetişir. Bizler bu okulu sevgili muhtarımıza, vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza emanet ediyoruz." dedi.



İş adamı Yazgan ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Gülen gözler, meraklı bakışlar, bizlere 'hadi gidin bir an önce okulumuza gidelim' diyen hareketlenmeler, bizlerin burada doğru bir şey yaptığımızı gösteriyor. Okulumuz ilçeye hayırlı olsun." diye konuştu.



Bu arada öğrencilerin daha önce eğitim gördüğü tek derslik ve öğretmen lojmanı da iş adamı Yazgan'ın destekleriyle onarılarak hizmetine sunuldu.



Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Karakelle, iş adamının ailesi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.