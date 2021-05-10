Hayırsever iş adamından 100 kişiye nakdi yardım
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Hayırsever iş adamından 100 kişiye nakdi yardım

Hayırsever iş adamından 100 kişiye nakdi yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden 26 yıl önce ayrılan hayırsever iş adamı bu yılda memleketini unutmadı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden 26 yıl önce ayrılan hayırsever iş adamı bu yılda memleketini unutmadı.

Hayırsever Eleşkirtli iş adamı, "Babamı Kadir gecesi kaybettim. Her Ramazan da içim burkulur. Memleket hasreti bağrıma bıçak gibi saplanır. Hele bir de Kadir gecesinin manevi bereketi feyzi beni benden alır manevi diyarlara götürür. Biz ticaret erbabları eğer iman etmişsek ki binlerce kez rabbime şükürler olsun iman etmişiz, kazandığımız her kuruşta onların hakkı var her sene malımızın zekatını ramazan ayında onlara gönderiyorum. Bizlerin üzerinde samimiyetle söylüyorum hakları çoktur inşallah yeterince kendilerine ulaşamadığım için bana kırgın değillerdir, haklarını helal etsinler" dileğinde bulundu.

Hayırsever iş adamı, biri felçli bir diğeri sakat toplamda 100 kişiye nakdi yardımda bulundu. - AĞRI

Hayırsever iş adamından 100 kişiye nakdi yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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