Hayırsever iş adamına plaket
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Hayırsever iş adamına plaket

Manisa'nın tanınmış iş adamlarından ulaşım ve eğitim sektörüne büyük hizmetler sunan Dündar Çiloğlu, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Hayırsever iş adamına plaket
22.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:43

Manisa'nın tanınmış iş adamlarından ulaşım ve eğitim sektörüne büyük hizmetler sunan Dündar Çiloğlu, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Karaağaç, iş adamı Dündar Çiloğlu'na ulaşım sektörüne verdiği desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Hayırsever iş adamı Dündar Çiloğlu Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çiloğlu, "Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç kardeşim yıllardır bu sektörün içinde. Daha önce yönetim kurulu üyeliği, başkan vekilliği görevlerinde bulundu. Şimdide odanın başkanlığını yürütüyor. Kendisine görevinde başarılar diliyorum, şoför esnafına hayırlı hizmetler yapacağından şüphem yok" dedi.

Ulaşım ve eğitim sektöründe Manisa'ya büyük katkılar sağlayan Dündar Çiloğlu'nu oda da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, "Manisa'mızın saygın iş adamlarımızdan ulaşım sektöründe, eğitim sektöründe, katkıları olan Manisa'ya istihdam sağlayan değerli büyüğümüz Dündar Çiloğlu'nu odamızı ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduk. Bilhassa servis sektöründe ciddi katkılar sağladı. Kendisine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." dedi. Karaağaç verdiği hizmetlerden dolayı Dündar Çiloğlu'na plaket takdim ederek teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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