Hayırsever iş adamı Sandıklı'ya Aile Sağlı Merkezi yaptıracak - Haberler
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Hayırsever iş adamı Sandıklı'ya Aile Sağlı Merkezi yaptıracak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hayırsever iş adamı Sandıklı'ya Aile Sağlı Merkezi yaptıracak

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesine Aile Sağlı Merkezi yaptıracak olan hayırsever iş adamı Yusuf Aktürk ile protokol imzaladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesine Aile Sağlı Merkezi yaptıracak olan hayırsever iş adamı Yusuf Aktürk ile protokol imzaladı.

Hayırsever Yusuf Aktürk'ün desteğiyle Sandıklı ilçesi Zafer Mahallesi'ne yapılacak 2-3 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapımı için protokol imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Vali Çiçek, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hayırseverlerin katkıların önemli olduğunu kaydederek, Aktürk'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gökmen Çiçek, Karahisar, 112 Acil, İş Adamı, Yerel, Haberler

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