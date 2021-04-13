Hayırsever iş adamı Ömer Kurşun korona virüse yenik düştü
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Hayırsever iş adamı Ömer Kurşun korona virüse yenik düştü

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Hayırsever iş adamı Ömer Kurşun korona virüse yenik düştü

Balıkesir'de eğitime yaptığı hayırlarla tanınan iş adamı Ömer Kurşun yakalandığı korona virüse yenik düştü.

Balıkesir'de eğitime yaptığı hayırlarla tanınan iş adamı Ömer Kurşun yakalandığı korona virüse yenik düştü. Kurşun'un vefatı başta eğitim camiası olmak üzere Balıkesir'i derinden üzdü.

Balıkesir'e Sevinç Kurşun Ortaokulu, Naciye Kabakçı Anaokulu, Ömer Kurşun Anaokulu ve Nazende Kurşun Anaokulu'nu kazandıran ve birçok okula maddi ve manevi destek veren 86 yaşındaki iş adamı Ömer Kurşun hayatını kaybetti. Kurşun'un yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayırsever iş adamı Ömer Kurşun eğitime yaptığı katkılar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü'nün de sahibiydi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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