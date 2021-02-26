Hayırsever iş adamı Hayrabolu'ya okul yaptıracak

Hayrabolu ilçesinde tarım makineleri üretimi yapan hayırsever Kemal Kurt, ilçeye 12 derslikli ilkokul yaptıracak.

Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen protokol törenine, Vali Aziz Yıldırım, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sinan Kaan Tohumcu ve hayırsever işadamı Kemal Kurt katıldı.

Vali Yıldırım protokol töreni öncesi yaptığı konuşmada, hayırsever vatandaşların yaptığı katkıların hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Tekirdağ'da yaşayan çocukların eğitimine katkıda bulunanlara teşekkür eden Yıldırım, "Devletimiz her şeyi yapmaya gayret ediyor ama böyle hamiyetperver, hayırsever vatandaşlarımızın da katkıları ve gayretleriyle devletimizin aldığı mesafe artıyor, daha hızlı, daha yaygın hale geliyor. Yaptığınız hayır sizden sonra da hayır olmaya devam ediyor kainat olduğu müddetçe. Mezun olan çocuklarımızın hepsinin hayrı, inşallah sizin sevap hanenize yazılacak. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Allah hayırseverlerimizin sayılarını artırsın." dedi.

Belediye Başkanı Osman İnan da hayırsever işadamı Kemal Kurt'un merhum babasının isminin yaşayacağı Hasan Basri Kurt İlkokulunun ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara