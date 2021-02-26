Hayırsever iş adamı Hayrabolu'ya okul yaptıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hayırsever iş adamı Hayrabolu'ya okul yaptıracak

26.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:37
Hayırsever iş adamı Hayrabolu'ya okul yaptıracak

Hayrabolu ilçesinde tarım makineleri üretimi yapan hayırsever Kemal Kurt, ilçeye 12 derslikli ilkokul yaptıracak.

Hayrabolu ilçesinde tarım makineleri üretimi yapan hayırsever Kemal Kurt, ilçeye 12 derslikli ilkokul yaptıracak.

Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen protokol törenine, Vali Aziz Yıldırım, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sinan Kaan Tohumcu ve hayırsever işadamı Kemal Kurt katıldı.

Vali Yıldırım protokol töreni öncesi yaptığı konuşmada, hayırsever vatandaşların yaptığı katkıların hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Tekirdağ'da yaşayan çocukların eğitimine katkıda bulunanlara teşekkür eden Yıldırım, "Devletimiz her şeyi yapmaya gayret ediyor ama böyle hamiyetperver, hayırsever vatandaşlarımızın da katkıları ve gayretleriyle devletimizin aldığı mesafe artıyor, daha hızlı, daha yaygın hale geliyor. Yaptığınız hayır sizden sonra da hayır olmaya devam ediyor kainat olduğu müddetçe. Mezun olan çocuklarımızın hepsinin hayrı, inşallah sizin sevap hanenize yazılacak. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Allah hayırseverlerimizin sayılarını artırsın." dedi.

Belediye Başkanı Osman İnan da hayırsever işadamı Kemal Kurt'un merhum babasının isminin yaşayacağı Hasan Basri Kurt İlkokulunun ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Serdar Ortaç Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayırsever iş adamı Hayrabolu'ya okul yaptıracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 16:40:31. #1.14#
title