Hayırsever iş adamı 30 yıllık huzur evi hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor
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Hayırsever iş adamı 30 yıllık huzur evi hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lise ve cami restorasyonu yaptıran iş adamı Muzaffer Altıntaş şimdi de 30 yıllık 'huzur evi projesi' hayalinin peşine düştü.

Hayırsever iş adamı 30 yıllık huzur evi hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor
08.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:44

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lise ve cami restorasyonu yaptıran iş adamı Muzaffer Altıntaş şimdi de 30 yıllık 'huzur evi projesi' hayalinin peşine düştü. Altıntaş, "Bunlar bir eser olacak devletime, milletime kalacak" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve farklı sektörlerde ticaretle uğraşan 81 yaşındaki Muzaffer Altıntaş, 30 yıldır hayalini kurduğu huzur evi projesini hayata geçirmek için harekete geçti. Daha önce Gebze'de bir lise yaptıran ardından da İlçe Müftülüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu iş birliğiyle ilçede bulunan tarihi Sultan Orhan camisinin iç mekan restorasyon işlerini hayata geçiren iş insanı Altıntaş, Gebze'de tahsis edilecek arazide huzur evi yaptırarak bağışlamak istediğini dile getirdi.

30 yıldır niyetim huzur evi yaptırmaktı

Yapacağı huzur evinin devlete kalacağını dile getiren iş insanı Altıntaş, "Aşağı yukarı 30 seneden beri niyetim huzur evi yaptırmaktı. Nasip oldu imam hatip ortaokulu yaptırdım, anaokulu yaptırdım, bir cami restorasyonu yaptırdım. Şimdi son günlerimde Allah kısmet eder inşallah huzur evi yapmaya teşebbüs ettim. Gebze'de bulunmayan bir yer huzur evi yaşlılar için. Benim gibi gelecek olan nesilde yaşlanacak ve dünyadaki son günlerini burada geçirmesini arzu ettim. Devletim, milletin yardımıyla öncülük yapıyorum. Kendim katkıda bulunacağım. Bunlar bir eser olarak devletime milletime kalacak" dedi.

"Ben ölürsem çocuklarım yürütecek"

Projenin yapılacağı alanın tahsis edilmesini isteyen iş adamı Muzaffer Altıntaş, "Hiç çekinmiyorum. Ne olursa olsun 50 milyarda olsa biz bunu başaracağız. Burayı da ölmeden birinciliği alacağım huzur evleri arasında. Ama ben ölürsem benim çocuklarımın da aynısını yürüteceğini tahmin ediyorum. Benim servetim burayı yapabilir. Allah niyetimizi kabul etsin. Devletimizden, milletimizden yardım istiyorum. Yolum yaklaştı. Belediye başkanımızda uygun gördü. Burada 8-10 dönüm bir yer verecek. Biz de mimarımıza, mühendisimizle, kendimde çalışmak üzere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Milletime bu eseri de bırakacağım"

Hayır işleri yapmayı sürdüreceğini dile getiren Altıntaş, "Hayır gelir, verdiğin iki misli gelir. Benden çok zengin insanlar var. Ben 30 kuruşluk ekmeği 4 gün kemire kemire, peynir yok, zeytin yok, helva yok. Öyle yedim de buraya geldim. Ama Allah beni hayırsever olarak yazdığına göre ben bu hayrımı ölene kadar gideceğim. Milletime bu eseri de bırakacağım Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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