HAYIRSEVER İNAL AYDINOĞLU, GÜZEL SANATLAR ANADOLU LİSESİ YAPTIRACAK

GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında, Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı Hayırsever İnal Aydınoğlu tarafından, Özgürlük Mahallesine Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi yaptırılacak.

Şehitkamil İlçesi Özgürlük Mahallesine yaptırılacak 32 derslikli Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi için videokonferans yöntemi ile protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, Gönüllü Hizmet Vakfı'nın ve İnal Aydınoğlu'nun Gaziantep'in her köşesinde eserleri olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti. Gül, "Bu okulun Gaziantep için ne ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu okulu bir an önce açacağız ve açılışa Gönüllü Hizmet Vakfı ile tüm Aydınoğlu Ailesini bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de bu okul da sanat icra edecek çocukların yetişeceğini belirterek imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Hayırsever Can Aydınoğlu şunları aktardı: "Bizde uzun süredir Güzel Sanatlar Lisesi'nin hayalini kuruyorduk ailece, özellikle de babamız İnal Bey. Bu okulun, sizlerle birlikte Gaziantep'te gerçekleşmesi bize çok büyük mutluluk verdi. Bizlere bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. "

Can Aydınoğlu, Gönüllü Hizmet Vakfı olarak bu okula her türlü destek vereceklerini belirterek, "Türkiye'nin en iyi Güzel Sanatlar Lisesi olması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. " dedi

Onur Aydınoğlu ise, Aydınoğlu ailesi olarak sosyal bilimler, fen bilimleri ve güzel sanatların birlikte işlediği bir eğitim sistemi hep hayal ettiklerini söyledi.

Onur Aydınoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sanat'a çok önem veren bir aile olduğumuz için, babamında uzun süredir hayata geçirmek istediği bir proje idi. Babam bu projeyi müjdeli haber verircesine bizlere anlattı. Okulun açılışını dört gözle bekliyoruz. Bizlerde açılışta bizzat bulunacağız. "

Konuşmaların ardından imzalar atılarak, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet