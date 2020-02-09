Hayırsever iki kişi veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu ödedi

09.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:13

Kahramanmaraş'ta iki kişi, bir bakkal dükkanındaki veresiye defterinin 5 bin liralık borcunu ödedi.



Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi'nde bir bakkal dükkanına gelen iki kişi, esnaf Hanifi Arslan'a, 'Borcunu ödeyemeyen var mı' diye sordu. İki hayırsever, borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerin yaklaşık 5 bin liralık borcunu nakit ödeyip bakkaldan ayrıldı.



Yaşanan olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadığını ve çok sevindiğini söyleyen bakkal Hanifi Arslan, "Bir arabayla iki arkadaş geldi ve selam verdiler. Bu markette ödemelerinde zorlanan var mı diye sordular. Ben de 'olmaz olur mu, 5 yıldır borcunu ödeyemeyenler var' dedim. Borç defterini çıkarttık sayfaları tek tek çıkartıp hesapladık. Yaklaşık 5 bin lira verip iş yerinden ayrıldılar. Borçlarını ödeyen insanların da isimlerini not alıp gittiler" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA