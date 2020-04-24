Hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin 3 bin 500 liralık bakkal borcunu ödedi
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Mahmut Arslan, Çorum, Güncel, Haber

Hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin 3 bin 500 liralık bakkal borcunu ödedi

Çorum'da bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı 3 bin 500 liralık borcu kapattı.

24.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:03
Hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin 3 bin 500 liralık bakkal borcunu ödedi

Çorum'da bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı 3 bin 500 liralık borcu kapattı.

Ramazan ayının ilk günü Buharaevler Mahallesi'nde Mahmut Arslan'ın işlettiği bakkala gelen hayırsever, veresiye defterindeki uzun süredir ödenmemiş borçların hesaplanmasını istedi.

Ardından Arslan'a 3 bin 500 lira ödeme yapan hayırsever, veresiye defterini aldı.

"Yalnızca borcu olanların değil, bizim de yüzümüz güldü"

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır bakkal dükkanı işlettiğini, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Mahmut Arslan, "Etrafımızda salgından dolayı işsiz kalan, mağdur olan insanlar oldu. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Bugün tanımadığım biri yüzünde tıbbi maskeyle geldi ve sıkıntıda olan vatandaşlarımızın veresiye borcunu kapattı." dedi.

Arslan, salgından esnafın da olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek, "Biz de alacağımızı almış olduk. Bir yıllık veresiye borçlarımız dahi vardı. Küçük esnaf olarak imkanlarımız dahilinde herkesi idare etmeye çalışıyoruz. Bu ödemeyle ben de dükkanımın kirasını ve faturalarımı ödeyeceğim. Yalnızca borcu olanların değil, bizim de yüzümüz güldü." diye konuştu.

Hayırseverin dükkandan ayrılmasının ardından veresiye sahiplerine mesajla bilgi verdiğini anlatan Arslan, "Müşterilerimiz durumu öğrenince çok mutlu oldu. Hepsi hayır duaları ediyor. Allah hayır yapanlardan razı olsun. İnşallah diğer esnafa da yapılır. Bu tür hayır işleri insanların yüzünü güldürüyor." ifadelerini kullandı.

Hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin 3 bin 500 liralık bakkal borcunu ödedi

Kaynak: AA

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