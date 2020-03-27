Hayırsever ihtiyaç sahipleri için 9 noktaya 500 adet yardım paketi bıraktı Ankara'da bir hayırsever, şehrin 9 ayrı noktasına ihtiyaç sahipleri için 500 adet yardım paketi bıraktı.

Ankara'da bir hayırsever, şehrin 9 ayrı noktasına ihtiyaç sahipleri için 500 adet yardım paketi bıraktı. Ankara'da ismini açıklamayan hayırsever bir vatandaş, Altındağ ve Mamak ilçelerinde 9 ayrı noktaya içerisinde gıda malzemeleri bulunan yardım paketleri bıraktı. Paketlerin ihtiyaç sahipleri için bırakıldığı ve ücretsiz olduğu kaydedildi. 500 adet yardım paketi kısa sürede tükendi. - ANKARA Kaynak: İHA