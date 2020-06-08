Hayırsever Harun Şahin Kırbıyık'tan Serik'e 24 derslikli "ekolojik okul"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayırsever Harun Şahin Kırbıyık'tan Serik'e 24 derslikli "ekolojik okul"

Serik ilçesinde hayırsever iş insanı Harun Şahin Kırbıyık tarafından yaptırılacak 24 derslikli "ekolojik okul" için protokol imzalandı.

Hayırsever Harun Şahin Kırbıyık'tan Serik'e 24 derslikli
08.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:48

Serik ilçesinde hayırsever iş insanı Harun Şahin Kırbıyık tarafından yaptırılacak 24 derslikli "ekolojik okul" için protokol imzalandı.

Antalya Valiliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ve Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık katıldı.

İmza töreninde Kırbıyık'a teşekkür eden ve kutlayan Karaloğlu, eğitimin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Koronavirüsten sonra doğanın ve denizin kendine geldiğini vurgulayan Karaloğlu, "Denizin rengi değişti. Üç aylık bir ara bile her şeyin kendisine gelmesine vesile oldu. Çevre ve doğayla ilgili daha dikkatli ve hassas olmalıyız. Binalarda da kullandığımız enerjiyi, su kaynaklarını daha az tüketecek, temiz kaynaktan kullanacak tedbirlere başvurmak önemli." diye konuştu.

Kırbıyık ise kendisinin de bölge insanı sayıldığını ve bölgeye hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi.

- Doğa dostu ekolojik okul

On beş yıldır bölgede yatırımlar yaptığını belirten Kırbıyık, şunları ifade etti:

"Serik halkına bir nebzede olsa faydamız olursa ne mutlu bize. Serik'e yaptıracağımız 24 derslikli okul şimdiden hayırlı olsun. Türkiye'de böyle bir orta okul yok. Ekolojik bir okul yapacağız. Yeşil çatısı olacak, yağmur sularını kendisi toparlayıp gri suyu arıtıp tekrar tuvalet sifonlarında kullanacak. Solar enerji ile kendi elektriğini kendisi sağlayacak. Dışarıya bağımsız tam bir ekolojik okul olacak. Eylül ekim gibi başlayıp 2021 eğitim ve öğretim yılına yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız."

Serik ilçesi Kökez mahallesine 4 bin 215 metrekare alana yapılacak olan okulun adı da Harun Şahin Kırbıyık ortaokulu ismi verilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek Haber
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum Haber
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Çekirge istilası beklerken başka bir bela bizi buldu! 'Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor'
Çekirge istilası beklerken başka bir bela bizi buldu! "Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor"
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Trafik kazasında 17 aylık bebek hayatını kaybederken, anne ve babası ise ağır yaralandı
Trafik kazasında 17 aylık bebek hayatını kaybederken, anne ve babası ise ağır yaralandı
İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları
Magazin Hande Erçel Simge Sağın Bülent Ersoy Rafet El Roman
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Hayırsever Harun Şahin Kırbıyık'tan Serik'e 24 derslikli "ekolojik okul" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 13:48:06. #1.15#
title