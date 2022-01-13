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Hayırsever gurbetçiden tekerlekli sandalye bağışı

Hayırsever gurbetçiden tekerlekli sandalye bağışı
AA / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Yurt dışında yaşayan yardımsever, Sakarya Engelliler ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

SAKARYA (AA) - Yurt dışında yaşayan yardımsever, Sakarya Engelliler ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Avusturya'da yaşayan Sakaryalı Cavit Yılmaz, Hızırtepe Camii Yardımlaşma Derneği Başkanı Cahit Kaytaz aracılığıyla manuel tekerlekli sandalyeyi dernek başkanı Zehra Toy'a teslim etti.

Yardımdan dolayı teşekkür eden Toy, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması için bu yardımların önemli olduğunu belirterek, "Engelli insanlarımızın önündeki engelleri kaldırmak ve onların hayatları da kolaylaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda binalarımızın engelli vatandaşlarımızın istifade edeceği şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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