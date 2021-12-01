HAYIRSEVER GRAND HALI TEKSTİL AİLESİ ANAOKULU YAPTIRACAK - Haberler
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HAYIRSEVER GRAND HALI TEKSTİL AİLESİ ANAOKULU YAPTIRACAK

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HAYIRSEVER GRAND HALI TEKSTİL AİLESİ ANAOKULU YAPTIRACAK

Gaziantep Valiliği koordinesinde devam eden "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler devam ediyor.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep Valiliği koordinesinde devam eden "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler devam ediyor.

Hayırsever Grand Tekstil Ailesi tarafından, Şehitkamil İlçesi Fıstıklık Mahallesine yaptırılacak 8 derslikli Anaokulu yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, Hayırsever Yusuf Ziya Güzel, Hüseyin Güzel, Mustafa Fındık ve İbrahim Rüştü Fındık katıldı.

Törende konuşan Vali Davut Gül, "100. Yılda 100 Hayırsever kampanyasına 3 okul katkısı sundunuz. Ben hem Güzel Ailesine hem Fındık ailesine, Grand Halı Ailesine teşekkür ediyorum. Allah sayılarınızı arttırsın. Bu okulda yetişen çocuklarda sizler gibi vatanına, milletine hayırlı insanlar olur. "dedi

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, "Şehitkamil İlçesi Fıstıklık Mahallemizde anaokulumuz bulunmamaktaydı. Grand Halı Tekstil'in katkılarıyla yapılan 8 derslikli okulumuzla mahallemizdeki ihtiyacımız giderilmiş oldu. "dedi

Hayırsever Grand Halı Aile üyeleri ise yapılan protokol ile bu kampanyada katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Vali Davut Gül tarafından Hayırsever Grand Halı Ailesine teşekkür belgeleri verildi.

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