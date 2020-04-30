Hayırsever esnaftan ihtiyaç sahiplerine yardım
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Hayırsever esnaftan ihtiyaç sahiplerine yardım

Hayırsever esnaftan ihtiyaç sahiplerine yardım
30.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:23

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever bir esnaf, ihtiyaç sahibi 300 aileye alış veriş çeki dağıttı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever bir esnaf, ihtiyaç sahibi 300 aileye alış veriş çeki dağıttı.

Market işletmecisi Kadri Demir, yeni tip koronavirüs nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan ve ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere hazırladığı 100 liralık alışveriş kartını belirlenen 300 aileye dağıttı.

Koronavirüs salgını döneminde herkesin elinden geldiğini yaptığını söyleyen "Kart hazırlamamızdaki amaç evde ihtiyaç duyulan malzemenin temin edilebilmesidir. Kendisine kart ulaştırdığımız herkes iş yerimize gelerek ihtiyacı olanları alıp evine dönebilir. Hatta ulaşım sıkıntısı olanlar bize ulaşırsa servislerimiz evden alıp eve geri bırakır." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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