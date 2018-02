Hayırsever Esnaftan Askıda Namazlık Uygulaması

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Merkez Camii'nin yanında bir esnaf, 15 yıldır cuma namazlarında oluşan yoğunluk nedeniyle avluya taşan cemaate namazlık veriyor.

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Merkez Cami, cuma günleri dolup taşıyor. İçeride yer bulamayan cemaat, namazlarını avluda kılmak durumunda kalıyor. Bu nedenle seccade sıkıntısı yaşayan vatandaşlara cami çevresinde yastık ve nevresim satışı yapan Kazım Ertaş isimli esnaf yardımcı oluyor. 15 yıl önce cemaatin avluya taştığını görerek iş yerinin önüne seccade bırakmaya başlayan Ertaş, yıllardır bu hizmeti sürdürüyor. İş yerinin önünden seccade alan vatandaşlar, namazlarını kıldıktan sonra bunları tekrar dükkana bırakıyor.

"ÖLMÜŞLERİMİZİN RUHUNA GİTSİN DİYE HER SECCADE DAĞITIYORUZ"

İş yerinde çalışan Kazım Ertaş'ın yeğeni Rıdvan Ertaş, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için bu uygulamayı başlattıklarını vurguladı. Ertaş, "Biz yaklaşık 15 yıldır amcalarımızla beraber her cuma günü Kızıltepeli esnaflarımıza hayır olsun, ölmüşlerimizin ruhuna gitsin diye her seccade dağıtıyoruz" dedi. İşyerinden seccade alan bir vatandaş ise, "Kazım arkadaş sağ olsun. Her cuma namazında seccadeleri dağıtıyor. Müslümanlar onun sayesinde namaz kılıyor. Camide yer olmadığı için namazlarımızı bahçede kılıyoruz. Allah onun yardımlarını da bizim namazlarımızı da kabul etsin. Böyle büyük bir sevap yok Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

(İHA)