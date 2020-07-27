Hayırsever esnaf sayesinde gelinlik hayaline 3 yıl sonra kavuştu
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Hayırsever esnaf sayesinde gelinlik hayaline 3 yıl sonra kavuştu

Siirt'te 3 yıl önce imam nikahı ile evlenen ancak gelinlik giyemeyen Rümeysa Oktay, (24), hayırseverlerin yardımıyla düğün hayalini gerçekleştirdi.

Hayırsever esnaf sayesinde gelinlik hayaline 3 yıl sonra kavuştu
27.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:13

Siirt'te 3 yıl önce imam nikahı ile evlenen ancak gelinlik giyemeyen Rümeysa Oktay, (24), hayırseverlerin yardımıyla düğün hayalini gerçekleştirdi.

Rümeysa Oktay, 3 yıl önce tanıştığı Gökhan Oktay (32) ile imam nikahı kıyıp evlenirken, çift,işsiz oldukları için düğün yapamadı.

Çiftin durumunu öğrenen Merhamet Teşkilatı İnsan Hakları ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Siirt İl Temsilciliği, hayırsever esnafın desteğiyle düğün yaptı.

Evlerinden alınan Rümeysa ve Gökhan Oktay'ın Siirt Belediyesi Evlendirme Dairesinde resmi nikahları kıyıldı, bahçede sosyal mesafe kuralına göre düğünleri yapıldı.

Gelinlik hayaline kavuşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Rümeysa Oktay, "Çok sevinçliyim, gelinlik giymek hep hayalimdi. Bugün benim için çok güzel bir gün. İnşallah herkesin de böyle bir düğünü olur." dedi.

Merhamet Teşkilatı İnsan Hakları ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Siirt İl Temsilcisi Mansur Güneş ise çiftin mutluluklarına ortak olduklarını belirterek, "Maddi imkansızlıktan dolayı yaşadıkları sıkıntıyı ilimizdeki esnafa aktardık. Her biri kendi imkanlarınca destek verdi. Biz sadece aracı olduk. Bir esnafımız gelin ve damatlık elbisesi, diğeri pastayı üstlenirken, bazıları da ev eşyası desteğinde bul undu. Allah her ikisini de mutlu etsin. Dernek bünyesinde ihtiyaç sahiplerini gözetlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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