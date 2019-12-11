Hayırsever doktordan eğitime destek
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Hayırsever doktordan eğitime destek

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde hayırsever bir doktorun katkılarıyla, Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu'na bilişim sınıfı oluşturuldu.

11.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:38
Hayırsever doktordan eğitime destek

'nın ilçesinde hayırsever bir doktorun katkılarıyla, Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu'na bilişim sınıfı oluşturuldu.


Yapılan bilişim sınıfını Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı yerinde inceledi.


Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç yaptığı açıklamada, "İlçemizde eğitime katkıda bulunan tüm bireyler bizim için baştacıdır. İlçemizde hizmet veren Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı Hazırlık Merkezi Sahibi Uz. Dr. Sami Selçuk Biricik'e, Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu'na bilişim sınıfı oluşturulmasındaki katkıları için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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