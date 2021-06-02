Hayırsever'den Milas'a Eğitim Desteği
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Hayırsever'den Milas'a Eğitim Desteği

Hayırsever'den Milas'a Eğitim Desteği
Habermetre - Haberler | Toplum

Milas ilçesi Küçükdibekdere Mahallesine Hayırsever İş İnsanı İzzet Özcan tarafından yaptırılacak 4 derslikli ilkokul için Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda protokol imza töreni düzenlendi.

Milas ilçesi Küçükdibekdere Mahallesine Hayırsever İş İnsanı İzzet Özcan tarafından yaptırılacak 4 derslikli ilkokul için Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda protokol imza töreni düzenlendi. Protokol imza törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Hayırsever İş İnsanı İzzet Özcan ve kızı Deran Özcan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal katıldı. Muğla'da eğitime hayırseverlerin büyük destekleri olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, ilimizde eğitim başta olmak üzere sağlık, turizm, tarım ve gıda alanlarında önemli katkılar ve yatırımlar gerçekleştiren hayırsever iş insanı İzzet Özcan'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından okul yapım protokolü Vali Orhan Tavlı, Hayırsever iş insanı İzzet Özcan ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre arasında imzalandı.

Kaynak: Habermetre

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