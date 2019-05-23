Hayırsever Çiftten Eğitime Destek

Eğitim gönüllüsü hayırseverler Nurel ve Enver Taner, 8 derslikli anaokulunun protokolünü, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün makamında imzaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, protokolünü imzaladıkları okulun hayırsever çiftin üçüncü okulları olduğunu belirterek, "Kamudan emekli olmalarına rağmen üç okul yapan hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kapsamda bir kez daha yüz hayırsevere ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isterim. Dilerim hayırseverlerimizin sayısı artar." ifadelerini kullandı.

Nurel Taner de eşiyle eğitim gönüllüsü olduklarına değinerek, "Bu defa da anaokulu kısmet oldu. Çok mutluyuz. İnşallah ülkeye hayırlı çocuklar yetişir. Bunda sonra da belki farklı yollarla eğitime destek olmaya devam ederiz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Gül, hayırseverler Nurel ve Enver Taner ile İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serkan Kocabaş arasında anaokulu protokolü imzalandı.

Tören sonrasında Vali Gül, Taner çiftine eğitime sundukları katkılar için teşekkür belgesi verdi.

Protokol kapsamında Şehitkamil ilçesi Güvenler Mahallesi'ndeki 8 derslikli anaokuluna "Nurel Enver Taner" ismi verilecek.

Kaynak: AA