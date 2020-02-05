Hayırsever çiftten 2 milyon bağış
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Hayırsever çiftten 2 milyon bağış

BURDUR (İHA) – Burdur'da yaşayan Zekai ve Sevim Piribaş çifti, engelli bireylere yönelik Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin yapılması için yaklaşık 2 milyon TL bağışta bulundu.

05.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:50
Hayırsever çiftten 2 milyon bağış

(İHA) – Burdur'da yaşayan Zekai ve Sevim Piribaş çifti, engelli bireylere yönelik Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin yapılması için yaklaşık 2 milyon TL bağışta bulundu.


Burdur'da daha öncede bağışlarda bulunan Zekai Piribaş (90) ve Sevim Piribaş çifti, Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin yapımı için, Vali Hasan Şıldak ile ortak protokol imzaladı.


Çiftin daha öncede yardımlarda bulunduğuna değinen Vali Şıldak, "Zekai ve Sevim Piribaş çifti, büyük fedakarlıklar göstererek engelli bireylerin faydalanması amacıyla engelli bireylere yönelik Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yapmak üzere Müdürlüğümüze bağışta bulundular. Bu yatırıma destekleri için Piribaş çiftine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Zekai Piribaş da "Burdurumuza hayırlı uğurlu olsun" diyerek protokolü imzaladı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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