Hayırsever çiftçiden Belediye Başkanı Sertaslan'ı duygulandıran destek Hayırsever çiftçiden Belediye Başkanı Sertaslan'ı duygulandıran destek Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, hayırsever bir çiftçinin katkılarıyla erzak desteğine bir ton zeytinin de eklendiğini söyledi.

Hayırsever çiftçiden Belediye Başkanı Sertaslan'ı duygulandıran destek

BURSA - Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, hayırsever bir çiftçinin katkılarıyla erzak desteğine bir ton zeytinin de eklendiğini söyledi.

Gemlikli bir çiftçi, havuzdaki yaklaşık bir ton zeytinini Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Gemlik Belediyesi'ne bağışladı. Çiftçinin bağışladığı zeytin ile ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Biz büyük bir milletiz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yok" dedi.

Gemlik'te geçtiğimiz aylarda başlayan, korona virüs salgını ile artan ve Ramazan ayında çeşitli sivil toplum kuruluşları, yardımsever vatandaşlar ve farklı kurumların desteği ile hızlanan sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a ulaşan Gemlikli bir çiftçi, kendi ürünü olan bir ton zeytini Gemlik Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istediğini söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen zeytincinin bu isteğini mutlulukla yerine getiren belediye ekipleri, zeytini paketleyerek dağıtılacak erzak kolilerine ekledi.

"En çok Gemlik'e ve hemşerilerimize güveniyorum"

Zeytinleri teslim alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, her zaman Gemlik'e ve Gemliklilere güvendiğini söyleyerek dayanışmanın ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kere daha gösterdiğini söyledi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu: "Gemlik'i Marmara'nın incisi, zeytinin başkenti, barışın ve huzurun kenti haline getireceğiz derken bu amaçlara hep birlikte yürüyeceğimizi, en çok da Gemlik'e ve Gemlik'te yaşayan 112 binden fazla hemşerimize güvendiğimizi söylemiştim. Bir kez daha ne kadar doğru bir düşüncede olduğumuz kanıtlandı. Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle kendi ürettiği zeytini belediyemize ulaştıran bir dostumuz, erzak desteği çalışmalarımıza önemli bir katkı gerçekleştirdi. Biz büyük bir milletiz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yok."

Kaynak: İHA