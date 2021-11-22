Hayırsever Büyükkılıç ailesinin yaptırdığı okulda sona doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tamamlanma aşamasına gelen Ahmet-İlmiye Büyükkılıç İlkokulu inşaatında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu eşlik etti.

Burada açıklamada bulunan Büyükkılıç, 24 derslikli ilkokulun ufak detayları kaldığını, tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Okulun hayırsever ve belediye işbirliğiyle eğitime kazandırılacağını aktaran Büyükkılıç, "Çocuklarımızın eğitiminin kalitesi de inşallah yine şehrimize yakışır, ülkemize yakışır olacak. Sportif alanlarıyla yavrularımızın eğleneceği, oynayacağı alanlarıyla, buradaki kantiniyle, diğer imkanlarıyla adeta Melikgazi'mize yakışır bir okul ortaya çıkmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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