HAYIRSEVER BEYHAN USLU TARAFINDAN 8 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPTIRILACAK

GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler tüm hızıyla devam ederken, Gaziantep'in hayırsever aileleri gönül birliği ile şehrin eğitimine ve geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Hayırsever Beyhan Uslu tarafından, Şahinbey İlçesi Güneykent Mahallesine 8 derslikli Anaokulu yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Hayırsever Beyhan Uslu, Fatma Meral Uslu, Nazan Uluyurt, Esra Karayiğit, Gökçe Uslu ve Gözde Uslu katıldı.

Vali Davut Gül konuşmasında şunları söyledi: "Beyhan Bey ve Uslu Ailesine teşekkür ediyoruz. Daha önce de çeşitli okullar, camiler, Kur'an kursları yaptırdınız. Sağlık hizmetine çok hizmetleriniz oldu. Bu projemiz olduğunda da bunun içerisinde bir okulla olmak ister misiniz dediğimizde, biz iki okulla bu proje de olmak istiyoruz dediniz. İnşallah yarın da bir okulun protokolünü yapmış olacağız. "

Bu protokolün ayrıca özel ve güzel bir anlamı olduğunu belirten Vali Davut Gül, "Beyhan Uslu Bey, pandemi şartlarından dolayı çocuklarıma, gelinlerime içime sinen bir düğün yapamadım. Onların adına okul yaptırmak istiyorum dedi. Size ve ailenize çok teşekkür ediyorum. "

Gül, "Bu "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasını başlatırken hep dediler ki, ya neyinize güvenerek bu kampanyayı yaptınız. Dedim ki, şehre güvendik. Bu şehir daha önce de önemli katkılar yapmış. Bu dönemde de yapar dedik. 100. Yıla yakışan bir proje oldu. "dedi

Bu kampanyanın bir buçuk yıl önce başlayan destansı bir hikaye olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "Gaziantep'in kurtuluşunun, kahramanlığının 100. yılı şerefine Sayın Valimiz 100 tane hayırseverle 100 eser kazandıralım diye bir proje başlattılar. Bu projeye o günün kahramanlarının, torunları olan hayırseverlerimiz akın akın müracaat ettiler. Bugün de Hayırsever Uslu ailemiz ile 8 derslikli anaokulu protokolümüz olacak. İlimize, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. "

Hayırsever Beyhan Uslu ise şunları aktardı: "Sayın Valimizin önderliğinde eğitime katkı için aile olarak elimizden gelen ne varsa devletimize, milletimize bağışlamayı kendimize ant içtik. Bizler babamızdan aldığımız vasiyetle, bu şehirde kazandık. Bu şehirde yaşayacağız, bu şehirde hayır hasenat yapıp bu şehirde öleceğiz. Rabbim bu memleketi payidar etsin. Memleketimizle paylaşmaya devam Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bugün anaokulu protokolü imzalayacağız. Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. "

Hayırsever Uslu Ailesinin diğer üyeleri de imzalan protokolün hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak Hayırsever Uslu Ailesine Vali Davut Gül tarafından, teşekkür belgeleri verildi.

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