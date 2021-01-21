Hayırsever Bedri Çallı, Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı
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Hayırsever Bedri Çallı, Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı

21.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:55
Hayırsever Bedri Çallı, Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı

HAKKARİ'de Bedensel Engelliler Derneği'nin kurucu üyesi, hayırseverliğiyle tanınan Bedri Çallı (61), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HAKKARİ'de Bedensel Engelliler Derneği'nin kurucu üyesi, hayırseverliğiyle tanınan Bedri Çallı (61), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çallı'nın cenazesi, çok sayıda kişinin katıldığı törenle gözyaşlarıyla toprağa verildi.Ankara'da, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir özel hastanede tedavi gören, 7 çocuk babası Bedri Çallı, dün yaşamını yitirdi. Çallı'nın cenazesi, Ankara'dan önce Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na buradan da konvoy eşliğinde kara yoluyla Hakkari'ye getirildi. Bedri Çallı için düzenlenen cenaze törenine Hakkari eski milletvekili Esat Canan, eski Belediye Başkanı Hüseyin Ümit, eski Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, kentin kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, sivil toplum örgütü yöneticileri ile akraba ve dostları dahil çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Bedri Çallı'nın cenazesi, gözyaşlarıyla Biçer Mahallesi Kalealtı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kentte Bedensel Engelliler Derneği'nin kurucu üyesi olan ve hayırseverliğiyle tanınan Bedri Çallı için koronavirüs tedbirleri kapsamında taziye çadırı kurulmayacağı öğrenildi. 

Hayırsever Bedri Çallı, Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı
Hayırsever Bedri Çallı, Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı
Hayırsever Bedri Çallı, Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı
Hayırsever Bedri Çallı, Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı
Hayırsever Bedri Çallı, Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı
Hayırsever Bedri Çallı, Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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