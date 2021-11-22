HAYIRSEVER ALTUNOVA AİLESİ TARAFINDAN CAMİİ VE 4-6 YAŞ KUR'AN KURSU YAPTIRILACAK

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Habermetre) - Hayırsever Altunova Ailesi tarafından, Gaziantep'e Camii ve 4-6 Yaş Diyanet Anaokulu yaptırılacak. Şehitkamil İlçesi Belkıs mahallesine yaptırılacak camii ve anaokulu için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törene, Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Muhammet Önder, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin ve Hayırsever İbrahim Altunova, Mustafa Altunova ile Müslüm Altunova katıldı.

Törende konuşan Vali Davut Gül şunları söyledi: "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi bütün süreci takip ediyor. Bundan birkaç yıl sonra şehrimizdeki önemli bir eksikliği ortadan kaldırmış olacak. Allah sizlerin birliğini, bütünlüğünü muhafaza etsin. Doğru yolda istikametinizi muhafaza etsin. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin. "

Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ise şöyle konuştu: "Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin iş birliğinde başlatılan '100. Yılda 100 Hayırsever' projesi kapsamında bir hayırseverimizin daha şehrimize yapacağı yatırımın imzasını atmak için buradayız. Şehrimiz gerçekten kendine yeten, ihtiyaç olduğu anda ihtiyacın giderilmesi anlamında her zaman elini taşın altına koyan hayırseverlere sahip. Bu anlamda çok şanslı bir şehiriz. Bugün de İbrahim Altunova ve Ailesine teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şunları aktardı: "Çok hayırlı bir imza için bir aradayız. Öncelikle aileye çok teşekkür ediyorum. Bugün bu imza ile o bölgenin çok ihtiyacı olan hem camii hem de 4-6 yaş anaokulu ile herkesin kendini bulduğu kadının, çocuğun ve ailenin hayat bulduğu camii modeli bizim medeniyetimizin verdiği bir talimat. Yapılan 4-6 Yaş Diyanet Anaokulunda da içerik, görsel, içerisindeki kitaplar ve sunum bütün çocuklarımızı cezbediyor. Herkesin gelip eğitim aldığı huzuru, mutluluğu bulduğu bir çalışma bu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. "

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da şunları söyledi: "Belkıs Mahallemiz her geçen gün büyüyen ve gelişen bir bölge değerli hayırseverimiz tarafından buraya hem camii hem de 4-6 Yaş Kur'an Kursu yapılacak. Okul öncesi eğitim olan 4-6 yaş grubu çocuklarımızın gelişimi açısından en önemli bir çağ burada çocuklarımız hem okul öncesi eğitim görmüş olacak hem de isteyen ailelerimize dini eğitim verilecek. Hayırseverimize teşekkür ediyorum. "

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise şunları ifade etti: "Hem Camii hem de 4-6 Yaş Kur'an Kursunun imzasını atmak üzere bir araya geldik. 4-6 yaş çocuklarımızın hayatındaki en kritik yaş şahsiyetlerinin, kimliklerinin oluştuğu iyiyi, doğruyu, güzeli öğrendikleri çağ. Dolayısıyla bu çağ da verilen eğitim çocuğun geleceğini şekillendiriyor. Bugün burada imzasını attığımız protokol ile hayırseverimiz beş sınıflık 4-6 yaş yanında da caminin inşasını gerçekleştirecek. Bununla ilimizde yavrularımızın gitmek istediği bir mekan daha olacak. İnşallah ilimize hayırlı olur. "

Konuşmaların ardından imzalar atılarak, Vali Davut Gül tarafından Hayırsever Altunova Aile üyelerine teşekkür belgeleri verildi.

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