Hayırsever, 5 bin ekmeğin parasını ödedi, vatandaş ekmeği ücretsiz aldı
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Hayırsever, 5 bin ekmeğin parasını ödedi, vatandaş ekmeği ücretsiz aldı

Hayırsever, 5 bin ekmeğin parasını ödedi, vatandaş ekmeği ücretsiz aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

EK ekmek büfesindeki 5 bin ekmeğin parasını ödedi.

EK ekmek büfesindeki 5 bin ekmeğin parasını ödedi. Büfeye ekmek almaya gelen vatandaşlar, para ödemeden ekmeklerini aldı.

Büyükşehir Belediyesinin MER-EK ekmek büfeleri aracılığıyla geçen yıl örnek bir davranışa imza atarak 5 bin ekmeğin ücretini ödeyen hayırsever vatandaş, bu yıl da aynı duyarlılığı sergiledi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kuvayi Milliye Caddesinin Kuruçeşme civarında yer alan MER-EK büfesinde gün içinde satışı yapılan 5 bin ekmek vatandaşlara ücretsiz ulaştı.

5 bin ekmek vatandaşa ücretsiz ulaştı

Hayırsever vatandaş, geçen yıl da aynı ekmek büfesinde 5 bin ekmeğin ücretini ödemiş, vatandaşların ekmeğe ücretsiz ulaşmasını sağlamıştı. Aynı hayırsever vatandaş bu yıl da büfeden 5 bin ekmek satın aldı.

Pandemi döneminde oldukça sıkıntılı günler yaşayan vatandaşlara destek olan hayırsever, duyarlılığıyla dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini yeniden hatırlattı. Büfeden ekmek almaya gelen vatandaşlar, ekmeğin ücretsiz olmasına sevinirken, hayırsever vatandaşa da teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Hayırsever, 5 bin ekmeğin parasını ödedi, vatandaş ekmeği ücretsiz aldı
Hayırsever, 5 bin ekmeğin parasını ödedi, vatandaş ekmeği ücretsiz aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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