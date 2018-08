Hayırlı Evladın Böylesi

Kırgizistan'dan Hac vazifesini yapmak üzere Mekke-i Mükerreme'ye gelen genç, eşi ile birlikte yaşlı annesini de kutsal topraklara getirdi. Tekerlekli sandalye ile annesinin Kabe'yi iyi göremediğini düşünen Kırgız gencin on binlerce hacı adayı ile birlikte sıkışık zamanlarda bile annesini sırtına alarak tavaf ettirmesi diğer hacıların takdirini topluyor.

Kabe'i Muazzama'da her an değişik duygular yaşanıyor. Bunların içerisinde çocuk hacılar ve yaşlı anne babasına hizmet eden gençler en başı çekiyor. Kırgizistan'dan Hac vazifesini yapmak üzere Mekke-i Mükerreme'ye gelen genç, eşi ile birlikte yaşlı annesini de kutsal topraklara getirdi. Kabe'de tavaf yaparken, annesini Beytullah'ı görmesi için sırtında taşıyan Kırgız genç, sevapları katmerli topluyor. Hacı adaylarının da büyük sevgisiyle karşılaşan genç hacı adayının eşi de ona yardımcı oluyor. Tekerlekli sandalye ile annesinin Kabe'yi iyi göremediğini düşünen Kırgız gencin on binlerce hacı adayı ile birlikte sıkışık zamanlarda bile annesini sırtına alarak tavaf ettirmesi diğer hacıların takdirini topluyor. Birçok hacı adayı, anne duasının kıymetini Kırgız gencin bildiğini dile getirerek, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisini şerifini uygulayan, annesini sırtında 1 saat boyunca taşıyarak tavaf ettiren bu gencin azmine gıpta ettiklerini söylüyorlar. - MEKKE