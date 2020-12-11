Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları
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Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları

11.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:49
Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları

İslam aleminin en mübarek günü Cuma bu hafta da geldi! Bugün tüm sevdiklerinizle ve Müslüman alemiyle iyi dileklerinizi paylaşabileceğiniz, onlara Allah'tan huzur, bereket ve merhamet dileyebileceğiniz bir gün. Bunun için en güzel ve en anlamlı Cuma mesajlarını sizlere sunuyoruz. Ayetli ve resimli Cuma mesajlarını sosyal medyada paylaşabilirsiniz!

Hayırlı Cumalar! Bugün Müslüman aleminin en kutsal, en mübarek günü. Bu mübarek günde bütün Müslümanlar dini görevlerini ve ibadetlerini yerlerine getirirler. Güzel düşünceler ve dilekler sunar, tüm gün dualar ederler. Tüm ibadetlerin yanı sıra birbirleriyle, sevdikleriyle ve tüm İslam alemiyle de güzel dileklerini paylaşırlar. Bu mübarek günde herkes Allah'tan rahmet, merhamet ve güzel dilekler diler. Bunu bir de sevdikleri için diler ve onlara en güzel ve en anlamlı cuma mesajları gönderirler! En anlamlı Cuma mesajları hadisi ayetli cuma mesajlarıdır! İşte en güzel ve en anlamlı hadisi ayetli Cuma mesajları!

Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları

EN GÜZEL VE EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

İslam aleminin en anlamlı günüdür Cuma günü. Bu anlamlı ve mübarek günde tüm Müslüman alemi birbirleriyle güzel dileklerini paylaşır. Bu anlamlı ve mübarek güne de en anlamlı ve güzel cuma mesajları yakışır. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, Whatsapp, Instagram ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz en güzel ve anlamlı cuma mesajları!

  • Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!
  • Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun!
Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları
  • Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma.
  • Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar!
Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları
  • Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!
  • Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları
  • Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!
  • "Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. Hayırlı Cumalar!
Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları

HADİSLİ AYETLİ CUMA MESAJLARI

Bu mübarek Cuma gününde sevdiklerinize gönderdiğiniz hadisli ve ayetli Cuma mesajları sayesinde onları da dualarınıza katarsınız ve onların sevaplarına eşlik edersiniz. İşte en güzel ve en anlamlı ayetli Cuma mesajları!

  • "Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam ile. Hayırlı Cumalar!
Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları
  • Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
  • Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun!
  • Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)
Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları
  • Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar!
  • Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları

EN GÜZEL KISA CUMA MESAJLARI

En güzel ve en anlamlı kısa cuma mesajlarını sevdiklerinize SMS ile gönderebilir. Whatpsapp, İnstagram ve Facebook'ta paylaşarak mübarek Cuma günlerini kutlayabilirsiniz.

  • Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar.
  • Rabb'im bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!
Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları

  • Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana!

  • Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız mübarek olsun.
  • Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun. Hayırlı Cumalar!
  • Allah'ım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun!
  • Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar!
Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları
Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları

  • Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana!Hayırlı nurlu cumalar!

  • Ve dünyadaki en büyük gurbet, insanın Rabbine uzak kalmasıdır. Cumanız mübarek olsun!

  • Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar!

Hayırlı Cumalar | 11 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı, ayetli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları

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