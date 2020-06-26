Hayırhane ile ailelerin ihtiyaçları gideriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayırhane ile ailelerin ihtiyaçları gideriliyor

Mardin Valiliği ve Türkiye Diyanet Vakfınca, İl Müftülüğü bünyesinde kurulan Hayırhane ile bir ayda bin aileye yardım yapıldı.

Hayırhane ile ailelerin ihtiyaçları gideriliyor
26.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:30

Mardin Valiliği ve Türkiye Diyanet Vakfınca, İl Müftülüğü bünyesinde kurulan Hayırhane ile bir ayda bin aileye yardım yapıldı.

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ve ramazan ayı dolayısıyla 11 Mayıs'ta kurulan Hayırhane'de hayırseverlerin desteğiyle ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Cami imam ve müezzinleri ile Kur'an kursu öğreticilerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere, verilen kartlarla alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Hayırhane ile 1 ayda bin aileye yardım gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mardin Şube Sorumlusu ve Hayırhane yetkilisi Muhammed Koldemir, yaptığı açıklamada, tüm yardım faaliyetlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kurdukları ekiplerle canı gönülden çalıştıklarını belirtti.

Kadirşinas bağışçıların bağışlarını en doğru şekilde ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çabaladıklarını kaydeden Koldemir, salgın hastalık sürecinde ekonomik zorluk yaşayan ailelere yönelik İl Müftülüğü koordinesinde Hayırhane açtıklarını, salgın ve ramazan ayı boyunca yaklaşık bin aileye yardımcı olduklarını bildirdi.

Ailelere 100'er liralık alışveriş kartı verdiklerini anlatan Koldemir, şöyle konuştu:

"Hayırhanemizde gıda, konfeksiyon, ayakkabı ve temizlik malzemelerinin bulunduğu odalarımız var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ihtiyacına göre alışveriş yapıyor. Hayırhaneyi büyüttük. Hedefimiz 1 ay boyunca 3 bin aileye ulaşmak. Her bir aileyi 4 kişiden hesap edecek olursak doğrudan 12 bin kişiye etki etmiş olacağız."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Haber
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Rapid Bükreş'in kulüp başkanı oldu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Rapid Bükreş'in kulüp başkanı oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş...
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Buse Varol Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Hayırhane ile ailelerin ihtiyaçları gideriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 15:30:21. #1.15#
title