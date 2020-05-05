Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü'nde buluşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü'nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü'nde buluşuyor
05.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:17

Adana Büyükşehir Belediyesi dünyayı saran korona virüs salgını sonucu işinden ve gelir kaynaklarından olan yurttaşlarla, onlara yardım elini uzatmak isteyenleri buluşturuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi dünyayı saran korona virüs salgını sonucu işinden ve gelir kaynaklarından olan yurttaşlarla, onlara yardım elini uzatmak isteyenleri buluşturuyor. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarla, yardıma muhtaç vatandaşlar arasında kurulan şefkat köprülerine katılmak isteyen yardımseverler, belediyenin Alo 153 hattından ve 'sefkatkoprusu.com' internet sitesinden başvurularını yapabiliyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bağış yapmak isteyen vatandaşlarla, yardıma ihtiyacı olan vatandaşları buluşturmak için şefkat köprüsü kurduklarını açıkladı. Başkan Karalar, "Siz bağışlıyorsunuz biz vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ben bir maaşımı bağışlayarak yardım kampanyasını başlatıyorum. Mübarek Ramazan ayında zekatlarımızı bu şekilde değerlendirelim istiyoruz. Vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleriyle gönüllüler arasında köprüler kurmak niyetiyle çıktığı yolda, kentin kurumsal firmaları ile yapılan görüşmeler sonucunda, katkı koymayı kabul eden tedarikçi firmaların IBAN numaraları gönüllü formunun içinde yer alacak.

Dileyen vatandaşlar istediği marketten gıda kolisini temin edip 0 322 455 3975-76-77 nolu Kriz Yönetim Merkezini arayıp bilgi verdiklerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Şefkat Köprüsü kampanyasının dışında Adana Büyükşehir Belediyesi toplamda 150 bin gıda kolisini de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmayı planlıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar 43 bin civarında koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Haberler
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Avukatlık Kanun Taslağı'yla ilgili açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Polisten kaçan zanlılar yol kenarına 900 bin dolar para attılar
Polisten kaçan zanlılar yol kenarına 900 bin dolar para attılar
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim'
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sibel Can Irrfan Khan Türkan Şoray Gülben Ergen
Spor Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü'nde buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 14:54:59. #1.14#
title