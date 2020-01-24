Hayır sever vatandaş mahallelinin bakkala olan borcunu kapattı

24.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:14

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir bakkala gelen vatandaş, iş yeri sahibine 7 bin TL para vererek, veresiye defterini satın aldı. İş yeri sahibi ise bakkalın kapsına 'Bu dükkanın veresiye defteri bir hayır sever tarafından satın alındı' yazılı kağıt astı.



Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan Selahattin Karagöz isimli vatandaşın işlettiği bakkala gelen bir vatandaş, Karagöz ile bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında vatandaşların kendisine ne kadar borcunun olduğunu soran vatandaş, daha sonra defteri satın almak istediğini söyledi. Duruma ilk başta şaşıran Karagöz, daha sonra yaklaşık 7 bin TL değerindeki borç bilgilerinin defterde yazılı olduğunu söyledi. Vatandaş daha sonra cebinden 7 bin TL para çıkartarak Karagöz'e verip veresiye defterini aldı.



Veresiye defterini alan hayırsever kayıplara karıştı



Hayırsever vatandaş, Karagöz'e ismini açıklamak istemediğini söyleyerek, kendisinden dükkanın girişine 'Bu dükkanın veresiye defteri bir hayır sever tarafından satın alındı' yazılı kağıt asmasını söyledi. Bakkalın önünden geçtiğinde yazıyı kontrol edeceğini söyleyen hayırsever vatandaş, içeri bir müşterinin girmesi üzerine dışarı çıkarak kayıplara karıştı. Bakkal sahibi Karagöz, gazetecilere yaptığı sözlü açıklamalarda hayırsever vatandaşı tanımadığını ancak, müşterilerinin durumdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA