Hayır elçisi Mehmet Ulum'dan iyilik seferberliği
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Hayır elçisi Mehmet Ulum'dan iyilik seferberliği

Hayır elçisi Mehmet Ulum'dan iyilik seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da hayırseverlerden alıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Mehmet Ulum, bu Ramazan ayında da bu geleneğini sürdürdü.

Adıyaman'da hayırseverlerden alıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Mehmet Ulum, bu Ramazan ayında da bu geleneğini sürdürdü.

Mehmet Ulum, hayır sever vatandaşların bağışlarıyla aldığı gıda ürünlerini kendi eliyle kolileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Mehmet Ulum'un başlatmış olduğu yardım seferberliği vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

Bireysel olarak başlatmış olduğu yardım kampanyasıyla maddi durumu iyi olmayan ailelere yaptığı yardımlarla ailelerin duasını alan Mehmet Ulum, "Adıyaman'da yaşayan bir birey olarak bireysel olarak başlatmış olduğum yardım kampanyasına Türkiye'nin birçok ilinden destek gelmekte. Bu yardımları yapmadan önce ailelerin maddi durumlarını tespit ediyorum. Daha sonrasında ailelerin durumlarına göre onlara yardımları ulaştırmaktayım. Bu yardımların hazırlanma aşamasında ise hayır sever vatandaşlarımız öncü olmaktalar. İlk günden bu yana yaptığım her yardımın ailelere ulaşması için seferber olan vatandaşlarımıza minnettarım. Hayır sever vatandaşlarımızın yardımlarıyla bugün bu yardımlar yapılıyor. İlk etapta 100 yardım kolisi ile başlatmış olduğumuz yardım kampanyamızda bu sayı artacak. Halkımızın bizlere verdiği desteklerle Ramazan ayının son gününe kadar ailelerimize yardım kolilerini ulaştıracağız. Bizler hayır işlerinde görev almaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu geleneği var olduğum müddetçe devam ettireceğim" dedi. - ADIYAMAN

Hayır elçisi Mehmet Ulum'dan iyilik seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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