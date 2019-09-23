23.09.2019 13:52

İLANDIR

Kulağa çok basit bir kelime gibi gelen 'Hayır'ın önemi işte burada devreye giriyor. Kimimiz etrafımızdakileri kırmamak için kimimiz ise belki farkında bile olmadan bize sunulan birçok öneriye 'Evet' diyoruz. Tüm bunların sonucunda, kendimizi belki de çok istemediğimiz bir şeyi yaparken bulabiliyor ve daha da önemlisi asıl yapmak istediklerimizden vazgeçebiliyoruz. 'Hayır' diyebilmeyi öğrenmek aslında düşündüğünüz kadar zor değil..

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Çünkü sizi siz yapan sınırlarınız, önemsiz gibi görünen küçücük ayrıntıların mücadelesi içinde silinip gidiyor. "özgürlük" sandığınız gibi "sınırsız" olmak demek değil, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız.

'Hayır Diyebilme Sanatı' sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber..

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Siz de ''Hiç boş vaktim yok,", "Kendime zaman ayıramıyorum,", "Hiçbir şeye yetişemiyorum"… gibi cümleler kuruyorsanız 'Hayır Diyemeyenler Kulübü'nün bir üyesisiniz ve bu kitabın size söyleyecek çok şeyi var. Hayır diyemediğiniz durumlarda yaşadığınız vakit kayıpları ve iç sıkıntıları, Kendi hayatınızın dümeninin elinizden kayıp gitmesi karşısında kaldığınız o çaresiz durumdan kurtulmak sizin elinizde.

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Unutmayın! En ağır yük hayır demeyi bilmeyen insanın yüküdür bir ömür başkalarını taşır sırtında..

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https://www.dr.com.tr/Kitap/Muthis-Psikoloji/Egitim-Basvuru/Kisisel-

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