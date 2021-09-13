HAYIR ÇEŞMESİNDEN ELDE EDİLECEK GELİR, ÖĞRENCİLERE BURS OLACAK

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından hazırlanan ve 1 lirayla 10 litre su verecek çeşmeden elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verilecek.

Keşan Belediyesi'nin '11 mahalleye 11 hayır çeşmesi' projesi kapsamında Yukarı Zaferiye Mahallesi Turna Bayırı Sokak'ta yeniden yapılan hayır çeşmesinin ilki hizmete girdi. 1 lira karşılığı 10 litre su alınabilecek olan çeşmeden elde edilecek gelirle öğrencilere burs imkanı sağlanacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yıllardır var olan çeşmeyi yeniden düzenleyerek hayata geçirdiklerini belirterek, 'Bu çeşmemizi onarırken bir anlam kattık. Yenilerken hem tarihi ismini koruyalım, hem de bu çeşmemiz bir hayra vesile olsun. Bu çeşmede vatandaşımıza 1 liraya 10 litre içme suyu imkanı sağlanıyor. Hayır çeşmelerinden toplanan 1 liralar ne olacak' Bu 1 liraları topladığımızda mahalle muhtarımızla irtibata geçerek ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilecek. Her mahallede 1 liraya alınan 10 litre su bursa dönüşecek, çocuklarımızın eğitim masraflarının karşılanmasına dönüşecek? dedi.

Helvacıoğlu, hayırseverlerin de istediği ismi vererek hayır çeşmesi yaptırabileceğini kaydetti.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek de, çeşmenin onarılarak yeniden hizmete girmesine ve toplanacak gelirin öğrencilere burs olacağına sevindiklerini ifade ederek, Helvacıoğlu'na teşekkür etti.