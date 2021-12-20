Hayır Çarşısı'ndan 3 bin aileye eşya yardımı

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayır Çarşısı, maddi durumdan yoksun olan ailelere dar gün dostu oldu.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayır Çarşısı, 7 yılda 3 bin aileye eşya yardımında bulundu. Kurulduğu günden beri Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük yardım hareketi olarak nitelendirilen Hayır Çarşısı, 7 yılda toplam 25 bin aileye ulaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz Hayır Çarşısı'nı kurarken şunu söyledik. 'Veren el alan eli görmeyecek' diye Evet, işte bu şiarla 7 yıldır maddi durumdan yoksun olan kardeşlerimize destek olmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu sürede sadece eşya yardımı kapsamında 3 bin aileye ulaştık. Gıda, ekmek ve eşya yardımlarımız aralıksız devam ediyor. Nerede başı sıkışan ya da yardıma ihtiyacı olan kardeşimiz varsa Erzurum Büyükşehir Belediyemiz Devletimizin diğer birimleri gibi anında vatandaşımızın yanında Gülahmet semtinde bulunan Hayır Çarşımız dün olduğu gibi bugün de hayır yapmak isteyen iş adamlarımızın yardımlarını da ihtiyaç sahiplerine anında ulaştırmaktadır" dedi. - ERZURUM