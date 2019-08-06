06.08.2019 17:36

Hayır Çarşısı'nda bayram hazırlığı

ADANA'da Çukurova Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurduğu Hayır Çarşısı, yardımlarını Kurban Bayramı öncesinde de sürdürüyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal belediyeciliğin gereklerini her anlamda yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, Hayır Çarşısı'nın bu anlayışın en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. Çukurova Belediyesi Hayır Çarşısı'nda, hayırsever vatandaşların bağışladıkları hiç kullanılmamış ya da kullanılabilecek durumdaki giysiler ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. İhtiyaç sahipleri ayakkabıdan giysiye birçok ihtiyacını bu çarşıdan karşılayabiliyor.

Kaynak: DHA